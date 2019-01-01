الاتحاد البلجيكي يعاقب أندرلخت بسبب كومباني

المدافع المخضرم لا يحظى بالبداية الأفضل في مهمته الجديدة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، معاقبة نادي أندرلخت، بسبب تعيينه فينسنت كومباني مدرباً ولاعباً بصفوف الفريق الأول.

كومباني غادر مانشستر سيتي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، ليعود إلى بلاده من أجل هذه المهمة المزدوجة.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن كومباني لم يكمل حتى الآن رخصة الاتحاد الأوروبي الكاملة للعمل بالدوري البلجيكي للمحترفين.

وهو ما يعني أن أندرلخت خالف اللوائح والقوانين بعد تعيينه المدافع المخضرم ببداية هذا الموسم.

وبناء عليه تم تغريم النادي مبلغ 5 آلاف يورو، كعقاب على ما بدر منه بالاستعانة بمدرب لا يحمل الرخصة اللازمة.

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يذكر أن كومباني لا يحظى بأفضل بداية ممكنة في مسيرته التدريبية مع أندرلخت، بعد الفوز في مباراتين فقط من أصل 10 لعبهم حتى الآن.