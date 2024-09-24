"ما حدث في ملعب الاتحاد أزعجني كثيرًا"

فتح إيان رايت، أسطورة أرسنال السابق، النار على النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بسبب تصرفاته العنيفة في مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل (2-2).

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وكان هالاند، صاحب هدف السيتي الأول بالدقيقة العاشرة، في حالة مزاجية عاصفة على ملعب الاتحاد، إذ ألقى بالكرة على رأس لاعب آرسنال جابرييل بعد هدف التعادل القاتل لجون ستونز.

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ونشر رايت مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إنستجرام"، انتقد خلالها تصرفات هالاند ورفض أيضًا البطاقة الحمراء التي حصل عليها تروسارد، قائلًا: "شعرت أنني بحاجة إلى قول شيء ما. لأن ما حدث في ملعب الاتحاد أزعجني كثيرًا".

وأضاف: "طرد تروسارد أغضبني بالطبع، في اللحظة التي تشعر فيها بالإحباط، تكون النتيجة 2-1، وتفكر، نعم، لقد تمكنا من اللقاء، ثم يتم طرد لاعب في تدخل طبيعي، إنه حماقة لا تصدق".

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وتابع رايت: "لكن هل تعلمون ما الذي أغضبني حقًا؟ حركة هالاند الجبانة. رأيتها هذا الصباح بشكل صحيح، رمي الكرة على رأس جابي عندما كان يدير الأخير له ظهره. يا لها من حركة جبانة حقًا".

وأردف: "أنظر إلى الأمر من الخارج لأرى مدافعًا جيدًا ضد مهاجم الأفضل لسنوات قادمة، أحب مشاهدة هذا الصراع، لكن هالاند قام بحركة جبانة، هذا أكثر شيء أزعجني اعتقدت أنك أكبر من ذلك يا أخي".