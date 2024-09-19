"احضر وشاهد بنفسك ميكا" .. أسطورة يونايتد يتهم جمهور السيتي بقتل مواجهة إنتر

اللاعب السابق شعر بالملل في ملعب الاتحاد

لم يستطع بيتر شمايكل الحارس الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد كتمان استياءه وغضبه وعدم رضاه عن حال جماهير مانشستر سيتي خلال مواجهة إنتر في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء، حيث اتهمها بالمسؤولية عن قتل المباراة.

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بطل إيطاليا استطاع العودة من ملعب الاتحاد بنقطة ثمينة بعد التعادل السلبي مع بطل إنجلترا، وقد أشاد شمايكل بأداء الفريق وقدرته إيقاف خطورة السيتي والتفوق عليه في ملعبه، مع الإشارة إلى أن جمهوره كان الأعلى صوتًا في مدرجات الاتحاد وسط صمت تام من الجمهور الإنجليزي.

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وأضاف "أعتقد أنها كانت مباراة مملة جدا، وأنا آسف لقول هذا لكني أحب كرة القدم الجميلة والصخب في المدرجات، لكن جمهور السيتي كان ميتًا تمامًا اليوم، جمهور إنتر كان صاحب الصوت الوحيد في الملعب اليوم. إنتر بالمناسبة نجح في إيقاف السيتي ولعب مباراة جيدة جدًا".

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تابع خلال حديثه في استوديو "CBC" "كنا ننتظر ليلة من ليالي دوري الأبطال الجميلة والمهمة لكن هذا لم يحدث اليوم نظرًا لأن الأجواء في المدرجات كانت مملة وميتة تمامًا"، وهنا قاطعه ميكا ريتشاردز نجم السيتي السابق قائلًا "أظن أن هذا يحمل عدم احترام لفريقي شمايكل"، وقد جاءه الرد الصادم من الدنماركي "حسنًا، اخرج من الاستوديو واحضر الملعب لتختبر ذلك بنفسك ميكا"، لينفجر الجميع ضاحكًا.

يُشار إلى أن الفريقان لن يلتقيا إيابًا في ميلانو تبعًا للنظام الجديد من دوري الأبطال، والذي ينص على خوض كل فريق 8 مباريات في مجموعته نصفها على ملعبه والنصف الآخر خارجه.