مانشستر سيتي يعلن إصابة ميندي

ميندي ومسلسل متواصل من الإصابات

تويتر هيثم محمد

أعلن مانشستر سيتي عن إصابة مدافعه الفرنسي بينيامين ميندي قبل لقاء وولفرهامبتون في الجولة الثامنة من البريميرليج.

ميندي عاد لتوه للمشاركة في لقاءات الفريق والتدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته منذ الموسم الماضي، وشارك في آخر لقاءين.

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ونشر سيتي بياناً على صفحته الرسمية كشف فيه أن ميندي تعرض لإصابة على مستوى الفخذ الأيسر، وعلى إثرها لن يواجه الوولفز.

وأوضح البيان أن ميندي سيعود من إصابته بعد التوقف الدولي الذي يبدأ الأسبوع الحالي ويمتد لأسبوعين قادمين.

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