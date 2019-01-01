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مانشستر اختار التضحية بمورينيو للحفاظ على بوجبا

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تفاصيل جديدة تظهر عن رحيل مورينيو

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة مانشستر يونايتد فضلت رحيل جوزيه مورينيو من تدريب الفريق عن بيع بول بوجبا بعد الأزمة بين الثنائي.

وعاد بوجبا للتألق بعد رحيل مورينيو وتعيين أولي جونار سولشار بعدما دخل في عدة خلافات واشتباكات مع المدرب البرتغالي.

وقالت "موندو" إن في نهاية الموسم الماضي مينو رايولا، وكيل اللاعب، عرضه على برشلونة، وعلى إثر ذلك اتصل النادي الكتالوني بمانشستر يونايتد.

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وأضافت الصحيفة أن إد وودوارد، نائب مدير النادي التنفيذي، رفض العرض وأخبر برشلونة أن بوجبا ليس للبيع، بل وأنه يفضل إقالة مورينيو على بيع الفرنسي.

وارتبط بوجبا في الصيف الماضي بالرحيل عن يونايتد والعودة من جديد ليوفنتوس أو الانضمام إلى برشلونة بسبب خلافاته مع مورينيو.

ولعب بوجبا في المجمل 24 لقاء هذا الموسم بكل المسابقات وسجل تسعة أهداف.

 

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