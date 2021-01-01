ماندي يدخل في ترشيحات برشلونة لدعم الدفاع

الجزائري عقده أوشك على الانتهاء

ربطت أنباء في الصحافة الكتالونية النجم الجزائري عيسى ماندي، لاعب ريال بيتيس، بالانضمام إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل من أجل تعزيز الخط الخلفي للفريق.

وعانى برشلونة كثيراً خلال الموسم الجاري من الغيابات في الخط الخلفي بسبب الإصابات التي ضربت معظم مدافعيه وغيبتهم عن المباريات.

ماذا قالت الصحف الإسبانية عن اهتمام برشلونة بماندي؟

صحيفة "موندو" قالت إن الجزائري يعد أحد الحلول المطروحة من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع بسبب خبراته في الليجا مع ريال بيتيس.

ومن الأسباب المطروحة كذلك لاهتمام برشلونة باللاعب هي أن عقده مع الفريق الأندلسي ينتهي في يونيو المقبل، بالإضافة لقدرته على شغل أكثر من مركز بالدفاع.

من هي الأسماء الأخرى المرشحة لدعم دفاع برشلونة في يونيو؟

التقرير استعرض عدة لاعبين قد يفكر بهم برشلونة الصيف المقبل، وعلى رأسهم قائد ميلان أليسيو رومانيولي الذي لم يتوصل لصيغة للتمديد مع الروسونيري بعد.

لاعبان آخران تم طرحهما هما ليساندرو لوبيز من أياكس، النادي الهولندي الذي يرتبط بعلاقة قوية من برشلونة، وماركوس سينيسي من فينورد.

لماذا يبحث برشلونة عن قلب دفاع في ميركاتو الصيف المقبل؟

التقرير أوضح أن برشلونة يريد قلب دفاع يلعب على يسار الخط الخلفي لأن في قائمة المتواجدين فقط كليمون لونجليه يلعب بتلك الجهة.

وأفاد التقرير كذلك أن وصول إريك جارسيا من مانشستر سيتي شبه مؤكد، بالإضافة لرحيل صامويل أومتيتي مع تعدد إصاباته.

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