ماندجوكيتش يفاضل بين ثلاثة أندية قطرية

الكرواتي خارج الحسابات

أفادت تقارير إيطالية بوجود ثلاثة عروض قطرية للكرواتي ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس، والذي خرج من حسابات السيدة العجوز في الموسم الجاري.

واستبعد يوفنتوس مهاجمه من القائمة الأوروبية، كما تم إبعاده عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بأمر من إدارة النادي.

وذكرت "لاجازيتا" أن اللاعب يضع في الاعتبار جدياً فكرة الانتقال للدوري القطري في يناير المقبل من أجل العودة للملاعب من جديد.

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وتحدث التقرير أن ثلاثة أندية من دوري نجوم قطر مهتمة بخدمات سوبر ماريو، وهي الغرافة، الريان، والدحيل الذي يتواجد به زميله السابق في يوفي مهدي بن عطية.

وكان ماندجوكيتش قريباً من الانتقال للدوري القطري في سبتمبر الماضي، ولكن فشل اللاعب في التوصل لاتفاق مع النادي الذي كان يفاوضه.

آخر التقارير أشارت لوجود اتصالات بين الكرواتي وميلان في الأيام الماضية، في ظل بحث الروسونيري عن تدعيمات لخط الهجوم بميركاتو الشتاء.

وسبق لماندجوكيتش اللعب بألوان فولفسبورج، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، وذلك قبل محطة يوفنتوس.