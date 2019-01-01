ماندجوكيتش ينفى تقارير إصابته ويحدد موعد عودته
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
نفى المهاجم الكرواتي، ماريو ماندجوكيتش، التقارير التي تشير إلى طول مدة إصابته وغيابه عن يوفنتوس الإيطالي بسبب الإصابة.
وظهرت عدة تقارير تشير إلى إصابة اللاعب لفترة تتراوح بين 3 و 4 أشهر، بسبب إجراءه عملية جراحية في الفخذ.
ويعاني اللاعب الكرواتي من إصابة عضلية، تسببت في غيابه عن السوبر الإيطالي المقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية.
ماندجوكيتش كذّب التقارير الصادرة بشأن إصابته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قائلاً: "أعمل بقوة من أجل العودة للمشاركة مع زملائي خلال الأسابيع المقبلة، الآن أنا مشجع كبي وبالتوفيق الليلة".
Lavorando duramente per tornare con i miei compagni in un paio di settimane 💪🏻💪🏻 nel frattempo, sono il loro più grande tifoso - in bocca al lupo per stasera! Working hard to be back with my teammates in a couple of weeks 💪🏼💪🏼 Meanwhile, I am their biggest supporter - good luck tonight! 👌🏻😉 ⚪️⚫️ #forzajuve #finoallafine #stepbystep #neverstop #juvespirit #mm17🌪
ويتألق الكرواتي الموسم الحالي، بقميص السيدة العجوز، مسجلاً 10 أهداف في 15 مباراة بجميع المسابقات.
ويخوض يوفنتوس بطل الثنائية المحلية، مواجهة أمام ميلان، من أجل تحقيق اللقب الثامن بالسوبر الإيطالي.