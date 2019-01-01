ماندجوكيتش ينفى تقارير إصابته ويحدد موعد عودته

بعض التقارير أشارت إلى إمكانية غيابه حتى إبريل المقبل

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نفى المهاجم الكرواتي، ماريو ماندجوكيتش، التقارير التي تشير إلى طول مدة إصابته وغيابه عن يوفنتوس الإيطالي بسبب الإصابة.

وظهرت عدة تقارير تشير إلى إصابة اللاعب لفترة تتراوح بين 3 و 4 أشهر، بسبب إجراءه عملية جراحية في الفخذ.

ويعاني اللاعب الكرواتي من إصابة عضلية، تسببت في غيابه عن السوبر الإيطالي المقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ماندجوكيتش كذّب التقارير الصادرة بشأن إصابته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قائلاً: "أعمل بقوة من أجل العودة للمشاركة مع زملائي خلال الأسابيع المقبلة، الآن أنا مشجع كبي وبالتوفيق الليلة".

ويتألق الكرواتي الموسم الحالي، بقميص السيدة العجوز، مسجلاً 10 أهداف في 15 مباراة بجميع المسابقات.

ويخوض يوفنتوس بطل الثنائية المحلية، مواجهة أمام ميلان، من أجل تحقيق اللقب الثامن بالسوبر الإيطالي.