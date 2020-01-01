رسميًا | الدحيل يقبل استقالة روي فاريا من تدريب الفريق

المدرب تقدم باستقالته

أعلن نادي الدحيل قبول الاستقالة التي تقدم بها روي فاريا المدير الفني للفريق.

ولم ينشر الموقع الرسمي للنادي القطري الكثير من التفاصيل حول هذا الخبر المفاجئ إلا أنه اكتفى بالقول أن المدرب البرتغالي تقدم باستقالته لأسباب شخصية وقد تم قبولها من جانب النادي.

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وتقدمت إدارة الفريق بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها في الإشراف الفني على الفريق وتمنت له التوفيق في مسيرته القادمة.

وفيما لم يُعلن النادي عن مدربه الجديد، تحدثت المصادر الصحفية عن إسناد المهمة للبرتغالي برونو أوليفيرا الذي كان يشغل منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الخاص بفاريا، ويُتوقع أن يبدأ النادي سريعًا تحركاته للتعاقد مع مدرب جديد خاصة أنه سيخوض غمار دوري أبطال آسيا 2020 الشهر القادم.

وتعاقد الدحيل مع فاريا في يناير 2018 خلفًا للتونسي نبيل معلول، وكان النادي القطري المحطة الأولى في مسيرة المدرب صاحب الـ44 عامًا كمدير فني، إذ سبق له العمل لمدة 17 عامًا تقريبًا مدربًا مساعدًا لجوزيه مورينيو.

ونجح فاريا في قيادة الدحيل للفوز بكأس قطر الموسم الماضي وقد خسر اللقب الأسبوع الماضي بالسقوط أمام السد 4-0 في المباراة النهائية.

وارتبط الدحيل بعدد من المدربين خلال الأيام الأخيرة بعد الحديث عن تراجع المستوى والنتائج تحت قيادة فاريا، وأبرزها روي فيتوريا المدير الفني للنصر والذي ينتهي عقده مع الفريق السعودي بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدد بعد.