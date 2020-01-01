مانجالا: في البداية اعتقدت فيروس كورونا مجرد مزحة

مانجالا واحد من خمسة لاعبين في فالنسيا لديهم كورونا

أكد إلياكيم مانجالا، لاعب فالنسيا المصاب بفيروس كورونا، أنه كان يعتقد في بداية الأمر أن الأمر مجرد مزحة.

وأعلن نادي فالنسيا إصابة مدافعه مانجالا، بفيروس كورونا، بالرغم من أن أعراض المرض لم تظهر عليه حتى الآن.

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المدافع الفرنسي صاحب الـ 27 عاماً، ليس الحالة الوحيدة في صفوف فالنسيا، إذ كشف النادي عن إصابة 35% ممن أجروا الفحوصات في النادي.

وقال مانجالا في تصريحات صحفية: "يوم الجمعة الماضي، في النادي أجرينا بعض الفحوصات البسيطة ومثل كل يوم لم أكن أشعر بأي أعراض".

وواصل: "عندما أخبرني الطبيب يوم الأحد أن نتيجة الفحوصات كانت إيجابية صدمت، في البداية ظننت أنها مزحة ولكن عندما بدأ في الحديث عن الحجر الصحي والابتعاد عن أطفالي فهمت أنه لم يكن يمزح".

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وأضاف: "أنا محظوظ لأنني أمتلك منزل يمكن لعائلتي أن تكون معزولة فيه، نحاول اجتناب بعضنا بقدر الإمكان".

وتابع: "يومي بسيط للغاية لم تظهر عليّ أي أعراض لذا يمكنني التدريب بشكل طبيعي، أخرج للحديقة للتدريبات مرتدياً القناع ثم أشاهد الأفلام الوثائقية".