"مال وصفقة تبادلية" .. الاتحاد يحصل على الموافقة للتعاقد مع نجم الأهلي الأسبق

أولى الصفقات المحلية على أبواب نادي الاتحاد

حصل نادي الاتحاد، على الضوء الأخضر للتعاقد مع صفقة محلية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد تعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في الصيف الحالي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني؛ كما وقع مع مواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان نادي تشيلسي الإنجليزي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، موافقة نادي أبها، على بيع الجناح الهجومي صالح العمري إلى الاتحاد، في الصيف الحالي؛ على الرغم من رفض العرض الأول.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة أبها، اشترطت الحصول على مبلغ مالي جيد، مقابل التخلي عن اللاعب، الذي أصر من ناحيته على الانتقال إلى العميد الاتحادي، والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضحت أن الاتحاد، جهز عرضًا جديدًا لحسم صفقة العمري، بدفع مبلغ مالي، بالإضافة إلى إعارة أحد اللاعبين إلى أبها، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وحسب الإعلامي الرياضي منار شاهين، عبر برنامج "الحصاد الرياضي"، فإن المبلغ المالي المتوقع للصفقة، سيصل إلى 15 مليون ريال تقريبًا.

جدير بالذكر أن صالح العمري، الذي مثّل النادي الأهلي في الفترة من 2014 إلى 2018، تألق مع أبها في موسم 2022-2023؛ بتسجيله 5 أهداف وصناعته 7 آخرين، خلال 29 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.