مالي تهزم المغرب وتُقصيها من تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 عامًا

حلم الأولمبياد لم يعد ممكنًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خسر المنتخب الأولمبي المغربي أمام نظيره المالي وغادر تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة القارة تحت 23 عامًا التي ستُقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في اليابان.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين في المغرب قد انتهت بالتعادل 1-1، ودخل الأولمبي المغربي مباراة اليوم بحثًا عن الفوز أو التعادل مع تسجيل هدفين على الأقل لكنه خسر المباراة بهدف دون رد.

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الشوط الأول جاء متوسط المستوى من الفريقين وانتهى بالتعادل السلبي، وفي بداية الفترة الثانية وتحديدًا الدقيقة 55 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مالي أسفرت عن هدف المنتخب الوحيد.

ولم يُظهر الأولمبي المغربي رد الفعل المطلوب، بل سيطر الماليون على مباراة ملعب موديبو كيتا وهددوا مرمى مهدي بنعبيد أكثر من مرة لكن دون أن ينجحوا في تعزيز تقدمهم.

وبهذا، يُواصل منتخب المغرب تحت 23 عامًا الغياب عن الأولمبياد الصيفية منذ دورة لندن 2012، إذ كان قد غاب عن أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.