مالك معاذ يكشف حقيقة تعرضه للسحر وسبب تعثر انتقاله للهلال

كشف مالك معاذ، نجم النادي الأهلي والمنتخب السعودي السابق، عن كواليس مثيرة مر بها في مسيرته مع النادي الأهلي، وعن أسباب هبوط مستواه مع الراقي.

مالك معاذ كان أحد أبرز النجوم السعوديين المميزين، حيث كان لاعبًا في الأنصار ثم انتقل إلى الأهلي، الذي لعب في صفوفه حتى انتقل إلى العربي القطري والنصر السعودي على سبيل الإعارة، ثم ابتعد عن كرة القدم منذ عام 2012.

وخلال تصريحات لبرنامج "وينك" عبر قناة "روتانا خليجية" قال معاذ: "بعد هبوط مستواي مع النادي الأهلي، البعض قال لي أنني تعرضت للسحر والحسد، والبعض قال أن الزواج هو السبب في هبوط المستوى، غيرها من الأمور، كلام الناس أثر على تركيزي كثيرًا، أنا مثل أي لاعب ينخفض مستواه ويعود مرة أخرى".

وتابع: "ذهبت إلى مشايخ رفقة أحد الإداريين بالنادي الأهلي، وقرأ القرآن عليّ وتبين أنني لست مسحورًا أو محسودًا أو الأمور التي تم تداولها، قد يكون سبب هبوط المستوى هو عدم حصولي على مستحقاتي من الأهلي".

مالك معاذ واصل: "الهلال كان يدربه سامي الجابر، وكلمني شخص قال لي أنه يريد ضمي، ولكنه خاف من رد فعل الجمهور، كان يتخوف من عدم نجاحي مع الفريق، وعرض اسمي في صفقات الهلال، ولكن الأهلي كان متمسك باستمراري".

نجم الأهلي السابق واصل: "بعد رحيلي عن النادي الأهلي، تلقيت العديد من العروض، منها عرضين من الفيصلي ونجران، وكنت موافق على اللعب لمدة 6 أشهر بالرغم من رغبتهما في توقيع عقد طويل، ولكن دخول السماسرة في الصفقة تسبب في فشلها".

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واختتم معاذ تصريحاته قائلًا: "تلقى النادي الأهلي عرضًا من الهلال لضمي في بطولة دوري أبطال آسيا، والكلام متداول أن الهلال كان يحتاجوني، وقابلت مدرب الهلال كوزمين في قطر وقال لي أنه طلبني ولكن إدارة الأهلي رفضت".