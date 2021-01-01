مالك شيفيلد: سيصنعون أفلاماً عن الفريق إذا تفادى الهبوط

شيفيلد في قاع البريميرليج

ناقش مالك شيفيلد يونايتد الأمير عبد الله بن مساعد الوضعية الصعبة لناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز وفرص النجاة من الهبوط.

شيفيلد حالياً يقبع في قاع ترتيب البريميرليج برصيد 11 نقطة فقط، بفارق نفس عدد النقاط عن أقرب مراكز الأمان بعد 22 مباراة.

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وقال الأمير عبد الله في مداخلة هاتفية مع برنامج راديو: "يجب أن تضع نفسك في مركز بأن لا تتأثر بالعواطف، يجب النظر لمركزنا في الترتيب".

وأضاف: "إذا قمنا بضم لاعبين على سبيل الإعارة ولم يفلح الأمر سيكونوا عبئاً على الفريق الموسم المقبل، يجب النظر لتاريخ الفريق في يناير، الإدارة اتخذت القرار".

وأكمل المالك: "عندما نلعب جيداً لا نحتاج أحدًا، الحل يكمن بالداخل، لا يوجد لاعب قادر على إنقاذنا".

وواصل: "إذا تفادينا الهبوط سيصنعون الأفلام عن تلك القصة، نملك 16 مباراة ويجب أن نفكر في كل مباراة على حدة ونأمل في معجزة".

وأتبع: "نفتقد الجمهور كثيراً، وجوده كان يمكن أن يعطينا 5-6 نقاط إضافية، الموسم صعب ولكن لا يجب البحث عن الأعذار".

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وعن مصير الجهاز الفني: "من المستحيل الحصول على إذن لمغادرة البلاد، ولكن حصلت عليه وسافرت لمقابلة كريس لأخبره بتمسكنا به حتى لو خسرنا كل المباريات".

وختم: "لم يحظ أي فريق في البريميرليج ببداية أسوأ مننا وسيكون سهلاً سحب الزناد ولكن لن أفعل، دوماً أقول الأفعال أقوى من الكلمات".

وحقق شيفيلد في لقاءاته الثلاثة الأخيرة انتصارين على وست بروميتش ومانشستر يونايتد، مما فتح باب الحديث عن إمكانية البقاء بعد البداية الصعبة للموسم.