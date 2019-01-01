مالك إنتر السابق يؤيد عودة إبراهيموفيتش في يناير

الرئيس التاريخي لإنتر يرحب بعودة السلطان

تفاعل مالك إنتر السابق ماسيمو موراتي، مع الأنباء المتداولة بكثافة في وسائل الإعلام الإيطالية، عن احتمال عودة أسطورة السويد زلاتان إبراهيموفيتش إلى الأفاعي في الميركاتو الشتوي المنتظر.

ورحب موراتي بالفكرة برمتها، مشيرًا إلى أنه كان في الوقت الراهن أو في مكان المدير التنفيذي بيبي ماروتا، كان سيفكر بشكل جدي في إعادة السلطان مرة أخرى.

وعن رأيه في الصفقة المحتملة في يناير، قال لشبكة ميدياست "ربما يكون قد فعل شيئًا مجنونًا (ماروتا)، لكن ينبغي أن يكون هناك توازنًا لاحترام اللاعبين الموجودين، وأعتقد أنه موجود (التوازن)، وفي مثل هذه الحالات يجب دراسة الأمر بعناية".

وأكدت العديد من الصحف الإيطالية على مدار الأيام القليلة الماضية، أن إدارة الأفاعي تنوي إعادة زلاتان في الميركاتو الشتوي، بعد ظهوره بمستوى خيالي مع ناديه الأمريكي الحالي لوس أنجلوس جالاكسي على مدار أكثر من 18 شهرًا، بدا خلالها وكأنه لم يتأثر بإصابته بالرباط الصليبي ولا بتقدمه في السن، رغم أنه في طريقه لكسر حاجز الـ38 عامًا.

الليلة 🤩



كلوب بروج 🆚 باريس سان جيرمان

جالطة سراي 🆚 ريال مدريد



أولمبياكوس 🆚 بايرن ميونخ

توتنهام 🆚 النجم الأحمر



شاختار دونيتسك 🆚 دينامو زغرب

مانشستر سيتي 🆚 أتلانتا



أتليتكو مدريد 🆚 باير ليفركوزن

يوفنتوس 🆚 لوكوموتيف موسكو#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/3lGBOkjY5R — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 22, 2019

من جهة أخرى، سُئل عن رأيه في مشروع المدرب أنطونيو كونتي، فأجاب قائلاً "طريقته لم تفاجئني. معروف عنه أنه يعمل بكل صرامة وجدية، والرائع أنه يفكر في النادي فقط، ويقوم بعمله بشكل جيد جدًا، لذا أتوقع عودة الفريق للمنافسة بقوة هذا الموسم، صحيح يوفنتوس أظهر أفضليته، لكن إنتر يظهر أيضًا أن لديه الكثير من الجودة والشخصية اللازمة للقتال على اللقب".