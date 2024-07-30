انتهت .. الكشف عن "مصير" مالكوم من كلاسيكو الهلال والأهلي في السوبر

مالكوم واحد من أهم لاعبي نادي الهلال على الإطلاق..

عاشت جماهير نادي الهلال في حالة ترقب، بشأن "مصير" البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، قبل الكلاسيكو السعودي أمام عملاق جدة الأهلي، في كأس السوبر المحلي.

الهلال يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 13 أغسطس القادم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، غياب مالكوم عن الفريق الهلالي، في الكلاسيكو السعودي الكبير أمام قلعة الراقي.

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الصحيفة كشفت عن أن مالكوم، ليس جاهزًا بدنيًا بنسبة 100%؛ وذلك بعد العملية التي خضع لها في "الوتر الرضفي للركبة"، الشهر الماضي؛ على الرغم من أن حالته الصحية، تحسنت بشكل كبير.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصدر من داخل الهلال: "اللاعب سجَّل تحسنًا وتقدمًا في برنامجه التأهيلي؛ لكن ذلك لا يعني جاهزيته التامة، قبل القمة المرتقبة في كأس السوبر السعودي".

وشدد المصدر على أن مالكوم دي أوليفيرا؛ يحتاج إلى فترة إعداد بدنية وفنية كافية، حتى يصل إلى الجاهزية الكاملة، التي تسمح له بالمشاركة في المباريات.

جدير بالذكر أن مالكوم، كان أحد أهم اللاعبين في صفوف الهلال، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ حيث سجل 23 هدفًا وصنع 14 آخرين، خلال 49 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مساهمًا في التتويج بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي".