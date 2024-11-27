"عشت لحظات مقلقة!" .. مالكوم يوجه رسالة إلى الجماهير ويحسم مصيره من ديربي الهلال والشباب

الهلال عانى كثيرًا في غياب مالكوم..

وجّه النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال السعودي، "رسالة" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم وعشاقه في كل مكان؛ وذلك بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين.

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مالكوم غاب عن خسارة الهلال (2-3) أمام الخليج، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ثم عن التعادل (1-1) مع السد القطري، في الأسبوع الخامس من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية 2024-2025.

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واعترف مالكوم في رسالة نشرها الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه عاش "لحظات مقلقة"، في الأيام القليلة الماضية؛ بسبب ظروف مرض ابنه.

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وشكر النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 سنة، كل من قدّم الدعم له خلال الأيام الماضية، معربًا عن خالص امتنانه للأشخاص الذين أرسلوا الدعوات الصادقة لعائلته.

وأعلن مالكوم دي أوليفيرا جاهزيته للعودة إلى مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مجددًا؛ قائلًا: "الآن.. حان وقت استعادة الطاقة، والتركيز على ممارسة ما أحب بكل قوة وشغف".

وبالتالي.. تأكدت جاهزية مالكوم للمشاركة في ديربي الرياض بين الهلال ومستضيفه الشباب، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي خسر صدارة دوري روشن السعودي، بعد السقوط المفاجئ أمام الخليج؛ حيث تجمد رصيده عند النقطة 28 في "المركز الثاني"، وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد "الأول".