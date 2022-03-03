مالديني يلمح لاقتراب نجم ميلان من برشلونة

تحدث المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي باولو مالديني حول احتمالية انضمام فرانك كيسييه إلى صفوف نادي برشلونة.

وكان اللاعب الإيفواري قد ماطل في أمور تجديد عقده مع الميلان، مما جعل تواجده في الصفوف الفريق الإيطالي شبه مستحيل.

ويبدو أن صفقة انضمام كيسييه إلى صفوف البلوجرانا باتت مسألة وقت ليس أكثر.

حيث أن فرانك كيسي هو أحد اللاعبين الذي يرغب برشلونة التوقيع معهم مجانًا هذا الصيف.

فلاعب خط الوسط لميلان يمتلك عقدًا ينتهي بحلول الصيف القادم، مما يسهل عملية انتقاله الحر لأي نادي يختاره.

وكان قد صرح باولو مالديني المدير الرياضي لفريق ميلان عبر قناة "Mediaset"، الذي أعلن انتهاء علاقة اللاعب بصفوف فريقه بنهاية الموسم.

حيث قال: "اهتمام برشلونة بكيسي؟ إنه أمر طبيعي، عقده على وشك الانتهاء وما زلنا ليس لدينا اتفاق".

وأضاف: "الموقف هو الذي يمليه النادي، لن نحيد عنه إطلاقًا".

فمن الواضح أن ميلان لن يكسروا أي حدود لضمان بقاء كيسي معهم، فلاعب خط الوسط الإيفواري لديه عروض كبيرة على الطاولة، بما في ذلك برشلونة.

ويؤيد تشافي هيرنانديز وصول لاعب الوسط لتقوية فريقه، حيث يشعر بفقدان هذا الشكل من اللاعبين لديه، ويرى أن كيسييه سيساعد في زيادة منافسة لاعبي خط الوسط الحاليين في الفريق.

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