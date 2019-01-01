مالديني يرد على أنباء تخلي ميلان عن دوناروما

هل سيتخلى الروسونيري عن حارس الشاب؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى باولو مالديني، المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، أن فريقه سيحافظ على حارس مرماه دوناروما لأطول فترة ممكنة.

وقال مالديني في تصريحات صحفية اليوم: "لقد بدأن العودة على الطريق الصحيح، وهذا ما يجب أن يفهمه المشجعون، لقد أنهينا الدوري الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا".

وتابع: "نحتاج إلى المزيد من العمل، كي نكون أكثر إشراقاً هدفنا ليس الفوز فقط، وإنما تحسين وضعنا عن الموسم الماضي والعودة إلى القمة سريعاً".

ونفى مالديني الأنباء التي قالت بأن الإدارة تنوى التخلي عن الحارس الشاب، وقال: "نريد الحفاظ على دوناروما لفترة طويلة، هذا من ضمن أهدافنا في الوقت الحالي".

📆 8 يوليو 2014

نصف نهائي كأس العالم بالبرازيل



🏟️في البطولة التي نُظمت على أرضه وأمام جماهيره

منتخب راقصي السامبا يخسر بـ7 أهداف لهدف من الماكينات الألمانية.. مباراة للنسيان بكل تأكيد. pic.twitter.com/KytUmMcjYq — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وانتشرت بعض الأخبار التي تفيد بأن إدارة الروسونيري، تفكر في التخلي عن دونارما من أجل توفير سيولة مالية في النادي لإجراء بعض الصفقات.