مالديني بحزم شديد: المفاوضات مع دوناروما متوقفة حتى الصيف!

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أعلن باولو مالديني، المدير التقني لميلان، إيقاف التفاوض مع الحارس جيانلويجي دوناروما بشأن التجديد حتى نهاية الموسم.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الضغوطات الضخمة التي يتعرض لها دوناروما والتي قد تبعده عن المشاركة أمام يوفنتوس الأسبوع المقبل.

عقد الدولي الإيطالي في سان سيرو ينتهي بنهاية هذا الموسم، مع ارتباط اسمه كثيرًا بالانضمام إلى يوفنتوس الموسم المقبل.

مالديني بدوره تحدث عن الأمر وقال "من المهم التأكيد بحزم على أنه لا يمكن لأي شخص خارج ميلان أن يقرر من يلعب ومن يجدد".

كما أضاف "لخيارات المتعلقة بالملعب تعود إلى المدرب، بينما يكون النادي مسؤولاً عن قضايا التعاقد".

وواصل صاحب الـ52 عامًا "اعتبارًا من هذه اللحظة، يتم تعليق كل مفاوضات بشأن تمديد عقد جديد حتى نهاية الموسم حتى يتمكن الفريق من التركيز على أرض الملعب".

وأتم "في غضون ذلك، سنواصل حماية لاعبينا كما فعلنا دائمًا".

الجدير بالذكر أن ميلان ينافس بقوة على المربع الذهبي للدوري الإيطالي، حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 69 نقطة.