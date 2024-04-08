بسبب والدته .. نجل مالديني مرشح لخيانة إيطاليا وتمثيل بلد آخر!

نجل أسطورة ميلان يقدم موسماً طيباً في مونزا

حرب تصريحات فيما يخص المنتخب الذي سيمثله نجل أسطورة ميلان ولاعب مونزا دانييل مالديني اشتعلت في الأيام الماضية.

ويملك صانع ألعاب مونزا الشاب الجنسية الإيطالية من والده، والجنسية الخاصة بفنزويلا من والدته، مما يجعله متاحاً لاختيار البلدين.

وكشف فرناندو باتيستا، مدرب فنزويلا، مع "Tuttomercatoweb" أنه تواصل مع باولو ودانييلي لمعرفة إذا كان يفضل اللاعب اللعب مع البلد اللاتيني.

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وقال باتيتسا إن دانييلي أخبره بتفضيله انتظار إيطاليا في الوقت الراهن، القرار الذي يحترمه المدير الفني، ولكن ترك الباب مفتوحاً له لتغيير قراره في المستقبل.

مالديني الصغير علق مؤخراً على الأمر مع "Sport week" وأكد وجود اتصالات ولكن قبل شهور، مؤكداً أن الأمر جرى إعادة طرحة بسبب ودية إيطاليا الأخيرة مع فنزويلا بتوقف مارس الدولي.