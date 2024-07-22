"بعد 5 أيام من إعارة الأهلي" .. ماكسيمين يصدم مورينيو قبل المباراة الأوروبية الأولى!

ماذا حدث؟

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي فنربخشة التركي، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، نبأ صادمًا حول الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، القادم من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة.

وانتقل آلان ماكسيمين إلى صفوف فنربخشة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، مقابل 8 ملايين يورو لصالح الأهلي، فيما تتكفل إدارة النادي الجدّاوي بدفع رواتب اللاعب خلال الموسم، والتي تقدر بـ5 ملايين يورو.

وذكر الإعلامي التركي ياغيز سابونجو أوغلو، عبر منصة (إكس)، أن ماكسيمين تعرض للإصابة خلال مشاركته في تدريبات فنربخشة، بالأمس (الأحد)، بعد 5 أيام فقط من إعلان صفقة انتقاله، فيما غاب الجناح الفرنسي عن قائمة الفريق في مباراته أمام لوغانو.

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وانتقل ماكسيمين إلى الأهلي في يوليو 2023، قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فيما يرتبط بعقد مع الراقي حتى يونيو 2026، فيما شارك اللاعب في 31 مباراة رسمية، خلال الموسم الماضي، حيث سجل 4 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة في 30 لقاءً بدوري روشن، كما لعب مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان المدرب مورينيو قد ضم ماكسيمين لقائمة فنربخشة في مباراة لوغانو السويسري، في الجولة التأهيلية الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل إصابته في التدريبات، حيث يحل الفريق التركي ضيفًا على نظيره لوغانو، مساء الغد، في مباراة الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب في 30 يوليو الجاري.