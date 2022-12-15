ماكرون يطلب وجوده ورسالة تحفيزية.. بنزيما قد يظهر ضد الأرجنتين!

هل يشارك بنزيما ضد الأرجنتين؟

كشفت تقارير صحفية عن رغبة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في دعوة كريم بنزيما للحضور في نهائي كأس العالم قطر 2022 مع منتخب الديوك ضد الأرجنتين يوم الأحد المقبل.

حيث أوضح تقرير صحيفة "ماركا" أن ماكرون يريد تواجد مهاجم ريال مدريد بالملعب في نهائي ضد ميسي ورفاقه، من أجل المشاركة في التتويج المحتمل.

وأضاف التقرير أن فكرة ماكرون بضم بنزيما لا تقتصر عليه فحسب، بل أيضًا مع مجموعة المصابين الذين كانوا في قطر أو الذين فشلوا في الانضمام للقائمة بسبب الإصابة، مثل بوجبا أو كانتي.

وكان وزير الرياضة الفرنسي، أميلي أوديا كاستيرا، هو الذي أكد تلك المعلومات خلال حديثه مع "RTL"، حينما قال: "أعلم أنه (الرئيس الفرنسي) يريد القيام بذلك وأنه قيد الدراسة، سنرى ما إذا كان ذلك ممكنًا".

ومع انتشار تلك الأنباء، نشر كريم بنزيما مقطع فيديو له عبر موقع تويتر وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية، واعتبر البعض أن يحاول التلميح لعودته وإمكانية اللعب ضد الأرجنتين.

جدير بالذكر أن بنزيما لم يعد مصابًا، حيث شارك في ودية ريال مدريد ضد ليجانيس، مما يعني أنه جاهز بدنيًا لمواجهة النهائي، لكن القرار الفني يرجع بالطبع إلى ديشان.