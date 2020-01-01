ماكتومناي: سنستخدم الفوز على سيتي في الوصول لأبطال أوروبا

مانشستر يونايتد حسم ديربي مانشستر لصالحه بهدفين في شباك سيتي

يرى سكوت ماكتومناي لاعب مانشستر يونايتد، أن فريقه سيستغل الفوز على الجار مانشستر سيتي، ليكون دفعة للأمام في مواصلة الانتصارات والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وساهم ماكتومناي في فوز فريقه، على حساب سيتي بهدفين دون رد في قمة الجولة الـ 29 من البريميرليج، إذ سجل الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وقال ماكتومناي في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "لقد كانت لحظة جميلة، تقدمنا مبكراً وكان علينا الاستمرار والحفاظ على تقدمنا".

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وواصل: "سنأخذ الثقة من هذه المباراة، وفي الأسابيع المقبلة سيتعين علينا مواصلة مسيرتنا".

وأضاف: "إنه شعور جميل، أن أسجل أمام هذا العدد من الجماهير، نحتاج لمواصلة الضغط والتقدم للتأهل لدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس من ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.