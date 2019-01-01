ماسون ماونت: تشيلسي الآن فريق انتقالي

ماسون ماونت نجم تشيلسي يتحدث بعد فوز فريقه على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

اعتبر ماسون ماونت، نجم فريق تشيلسي، أن فريقه حاليًا هو فريق انتقالي بالدرجة الأولى، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن ذلك لا يوضع في حسبان اللاعبين أو المدرب.

وكان تشيلسي قد حقق فوزًا غاليًا على ساوثامبتون بأربعة أهداف لهدفين بالجولة الثامنة من البريميرليج، وقد أحرز ماونت الهدف الثالث في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانت ماري.

ماونت تحدث عن المباراة قائلًا "من الجيد تحقيق الانتصار خارج ملعبنا، مررنا بفترة عصيبة ولكن دائمًا كُنّا جيدين خارج ملعبنا."

وأكمل متحدثًا عن بدايته هذا الموسم "يجب أن تتحلى دائمًا بالثقة في نفسك، لأكن صادقًا لم أكن أتوقع أن الأمور ستسير جيدًا بهذا الشكل بالنسبة لي في بدايتي هنا، الجميع يعمل بكل قوته هنا، يمكنك فهم ما معنى ذلك."

وذهب ابن الـ20 ربيعًا للحديث حول مدربه فرانك لامبارد معتبرًا إياه سبب الحالة الجيدة التي يعيشها الفريق اللندني حاليًا، إذ قال "إنه مهم للغاية بالنسبة لنا، هو الفريق بأكمله. المدرب يجعلنا نعمل بكل ما أوتينا من قوة حتى نتحصل على مكانة أساسية في الفريق."

ثم أتم "تشيلسي الآن فريق انتقالي ولكننا لا نضع ذلك في رؤوسنا، نحن نريد الحصول على أعلى مركز ممكن في جدول الترتيب، لقد لعب الكثير من اللاعبين الصغار وتحصلوا على فرصهم وهذا أمر مهم وجيد."

تجدر الإشارة إلى أن الفوز قد رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 14 ليحتل بها المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي.