ماسكيرانو يمنح ميسي فرصة "ذهبية" لتعزيز سجل بطولاته

بروح شبابية .. ماسكيرانو يرغب في مشاركة ميسي ودي ماريا في أولمبياد 2024.

ستُقام دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وسيسعى منتخب الأرجنتين إلى حجز بطاقة التأهل إلى الأولمبياد هذا العام.

في حال تمكن المنتخب الأرجنتيني من التأهل إلى أولمبياد 2024، فإن خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا، يود أن يكون ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا جزءًا من الفريق.

وقال ماسكيرانو في مقابلة مع "TyC Sports": "من الواضح أنه سيكون مصدر فخر لنا أن يكون لدينا بطلين عالميين ومثل هذا النوع من اللاعبين".

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وتابع: "هناك لاعبون يستحقون أن يقرروا أشياء معينة، ومن الواضح أن ليو ودي ماريا جزءً من هذا".

ومن المقرر أن تبدأ دورة الألعاب الأولمبية يوم 26 يوليو 2024، أي بعد 10 أيام فقط من نهائي كوبا أمريكا الذي سيُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن ميسي ودي ماريا كانا قد حصلا على الميدالية الذهبية من أولمبياد 2008 والتي أقيمت في بكين.