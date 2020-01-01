ماسكيرانو يُطمئن جماهير برشلونة: ميسي مستمر في الملاعب

وضع برشلونة غريب..

أكد خافيير ماسكيرانو، لاعب برشلونة السابق، على أن ليونيل ميسي لن يعتزل كرة القدم إلا حينما يريد، معتبرًا أن إمكانياته ستساعده على الاستمرار طويلًا.

الليو وصل إلى عمر 32 عامًا، وينتهي عقده الحالي مع برشلونة في يونيو من العام المقبل 2021، مما طرح بعض الأسئلة حول إمكانية اعتزاله بعد نهاية عقده.

ماسكيرانو بدوره أجاب على هذه الأقاويل بقوله "ليو سيظل يلعب طالما أراد ذلك، إنه يفهم اللعبة بصورة فريدة من نوعها، وهذا يمنحك القدرة على اللعب لمدة طويلة ويُقلل الاعتماد على اللياقة البدنية. الفهم في العقل هُنا.".

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وتطرق أسطورة البرسا للحديث حول إقالة إرنستو فالفيردي ووصول كيكي سيتين على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا، وشدد على أن المهمة لن تكون سهلة عليه وهو في منتصف الموسم.

"من الصعب أن ترى برشلونة يُغير مدربًا في منتصف الموسم، إنه تحدٍ للفريق لتغيير الوضع، الأمر الآن في أيديهم."

ولعب ماسكيرانو البالغ من العمر 35 عامًا 203 مباراة في الدوري الإسباني بقميص برشلونة منذ أن انضم إليه عام 2010 قادمًا من ليفربول وحتى رحل في يناير 2018 إلى الصين.

5 ألقاب للدوري الإسباني و2 لدوري أبطال أوروبا إلى جانب 5 بطولات كأس إسبانيا و3 لكأس العالم للأندية هي محصلة انجازات ماسكيرانو في كتلانيا.

