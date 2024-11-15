"هذا شرف كبير" .. مدافع روما يعلق على ترشيحه لمهمة إنقاذ عاجلة في ريال مدريد

"ممتن لكل ما حصلت عليه داخل مدريد"

كشف الإسباني ماريو هيرموسو لاعب روما الإيطالي، موقفه من التقارير التي ربطت اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في يناير المقبل، لسد الثغرة الدفاعية في النادي الملكي.

ويعاني ريال مدريد من نقص حاد في مركز قلب الدفاع، في ظل غياب دافيد ألابا لأكثر من 11 شهرًا بسبب الإصابة، بينما تضاعفت الأزمة بإصابة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو خلال مباراة أوساسونا بقطع في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه لنهاية الموسم.

وعلق هيرموسو (29 عامًا) في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية، على ترشيحه لتعويض غياب ميليتاو في دفاع ريال مدريد، قائلًا: "قرأت هذه التقارير بالفعل، ونقلها لي العديد من الأصدقاء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "تم ترشيحي من قبل لعدة أندية من قبل في مختلف فترات الانتقالات، وكلما ارتبط اسمي بفرق كبيرة، فهذا شرف كبير".

وتابع: "كنت في أكاديمية الشباب الخاصة بريال مدريد وأنا ممتن لكل ما ساهموا به في تدريبي، في مدريد يوجد أطفال في أكاديمية الشباب لديهم إمكانات كبيرة. آمل أن يتمكنوا من الاستفادة من الفرصة إذا أتيحت لهم".

وأوضح هيرموسو: "لم أتمكن من الاستمرار في الفريق الأول لريال مدريد، لكن هذا أيضًا ساعدني على الانتقال إلى إسبانيول وأنا فخور جدًا بوقتي هناك. لقد قدمت كل ما لدي وقدموا لي كل شيء".

وختم: "سأحتفظ دائمًا بذكريات رائعة مع إسبانيول لأنني شعرت هناك بحب كبير.