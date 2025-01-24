لوكوموتيف موسكو ينتظر الملايين .. تقارير: الاتحاد يتحرك من أجل شراء عقد ميتاي "نهائيًا"!

بعد تألقه مع الاتحاد..

قدم الظهير الألباني الشاب ماريو ميتاي، المحترف في صفوف الاتحاد، أوراق اعتماده كأحد أبرز صفقات الأجانب المواليد، المنتقلين حديثًا إلى دوري روشن السعودي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي.

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وانتقل ميتاي "21 عامًا"، إلى صفوف الاتحاد، قادمًا من لوكوموتيف موسكو الروسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، مع خيار الشراء النهائي، فيما صار اللاعب عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني لوران بلان، لقدراته على التغطية الدفاعية، ومن ثم الانطلاقات في الأطراف والعمق وصناعة الفرص، علمًا بأن اللاعب شارك في 15 مباراة بقميص العميد، سجل خلالها هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين.

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وفي هذا السياق، قال الصحفي الروسي فانيا كاربوف، إن نادي لوكوموتيف سيكسب ما يبلغ 5.5 ملايين يورو من صفقة ميتاي؛ حيث تسلمت إدارة النادي بالفعل، 1.2 مليون يورو، لضم اللاعب على سبيل الإعارة، فيما ينتظر تقديم الاتحاد لمبلغ 4.3 ملايين على طاولة النادي الروسي لشراء عقد اللاعب بصورة نهائية، خلال الفترة الشتوية الجارية.

ويعد ميتاي، المرتبط بعقد مع لوكوموتيف موسكو حتى يونيو 2027، أيضًا، أحد العناصر الأساسية في منتخب ألبانيا الأول، حيث شارك في 22 مباراة دولية، وتواجد مع بلاده في بطولة اليورو الماضية، فضلًا عن مشوار الألبان في دوري الأمم الأوروبية.

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ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن، برصيد 43 نقطة من 16 مباراة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، فيما تأهل العميد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد إقصاء الهلال حامل اللقب، في ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع الشباب في دور الأربعة.