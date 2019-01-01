ماريو روي: جوع رونالدو يجعله الأفضل في العالم

ماريو روي يفضل رونالدو على الجميع لهذا السبب

.قال ظهير نادي نابولي ماريو روي إن الجوع الدائم الذي يميز كرستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، رغم كل ما حققه من إنجازات ونجاحات هو ما يجعله الأفضل في العالم.

وكان رونالدو قد ظهر لأول مرة منذ واقعة استبداله من قبل ماوريسيو ساري أمام ميلان، ليسجل هاتريك بقميص منتخب البرتغال في شباك المنتخب الليتواني.

وحول ذلك، رأى ماريو روي أن كرستيانو رونالدو يستطيع الرد دائمًا على كل ما يثار حوله من خلال الأداء الذي يقدمه في الملعب والذي لا يتأثر بتقدمه في العمر.

وقال في تصريحات لأبولا البرتغالية: "رونالدو دائمًا جائع للمزيد، تحقيقه للبطولات والأرقام القياسية لا يجعله يكتفي، هذا ما يجعله يقدم أفضل ما لديه دائمًا"

وأضاف: "جوعه الدائم هو ما يجعله الأفضل في العالم بالنسبة لي، الاستمرارية ليست سهلة خاصة وأنت تقترب من الخامسة والثلاثين من عمرك"

وتابع: "أثق في عودة رونالدو لقمة تألقه مع يوفنتوس وتجاوز ما حدث مؤخرًا، لقد تعرض لمثل هذه المواقف كثيرًا وكان قادرًا على التخلص من تأثيرها"

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يذكر أن كرستيانو رونالدو قد تعرض لكثير من الانتقادات بسبب ردة فعله الغاضبة من قرار ماوريسيو ساري باستبداله أمام ميلان الأحد الماضي.