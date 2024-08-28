يرغب في خوض تجربة عربية .. فريقان سعوديان يتسابقان للتعاقد ماريو بالوتيلي

هل نرى بالوتيلي في دوري روشن؟

بعد أن انتهى من تجربته مع فريق أضنة ديميرسبور التركي، يدرس النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي البدء من جديد في منطقة الشرق الأوسط في فريق آخر.

ولعب بالوتيلي مع نادي أضنة الموسم الماضي 16 مباراة، ساهم فيها في 8 أهداف، حيث سجل 7 وصنع هدف واحد فقط.

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وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، عن أن بالوتيلي يبحث عن تجربة جديدة في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يمتلك فيه عرضًا من الدوري الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن نادي سان دييجو من أمريكا هو الذي يرغب في الحصول على خدمات ماريو بالوتيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما أكدت على أن ناديي القادسية والاتفاق قاما بالاستفسار عن معلومات من جانب رابطة المحترفين السعودية، بالإضافة وجود اهتمام من الأهلي القطري والعين الإماراتي بالنجم الإيطالي.