ماريسكا يفاجئ جماهير تشيلسي باستبعاد مرشح الكرة الذهبية من قائمته الأوروبية!

تشيلسي يخوض 80 مباراة في الموسم الجديد!

فاجأ إنزو مارسيكا، مدرب تشيلسي، جماهير ناديه بقرار صادم فور إعلانه قائمة الفريق المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025.

وقرر مارسيكا استبعاد 3 لاعبين من قائمة البلوز المشاركة في البطولة الأوروبية الثالثة من حيث الأهمية بعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وعلى رأسهم نجم وهداف الفريق الإنجليزي كول بالمر.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أعلن مدرب تشيلسي قائمة ضمت 27 لاعبًا فقط لخوض مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، مستبعدًا الثلاثي روميو لافيا، ويسلي فوفانا وكول بالمر.

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وفاجأ هذا القرار جماهير تشيلسي، خصوصًا أن بالمر أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيده 22 هدفًا، وقبل ساعات تم اختياره من مجلة "فرانس فوتبول" ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ماريسكا يفضل استبعاد بالمر وفوفانا ولافيا من قائمته الأولية للبطولة، من أجل تخفيف الحمل عن اللاعبين وتوزيع الجهد، خصوصًا أن النادي يخوض هذا الموسم حوالي 80 مباراة، ويستهدف العودة بقوة للمنافسة على هدفه الأكبر الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يشارك تشيلسي في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، لذلك سيحاول المدرب الإيطالي اتباع سياسة التدوير في الفترة المقبلة حتى لا يتعرض لاعبيه للإجهاد.

وأشارت "ميرور"، إلى أن تشيلسي قادر على إعادة تسجيل الثلاثي المستبعد، لكن في في القائمة الخاصة بالأدوار الإقصائية ببطولة دوري المؤتمر، والتي يتم تقديمها في شهر فبراير 2025.

يذكر أن قرعة مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، أوقعت تشيلسي في مواجهة 8 فرق، وهي: "جينت وباناثينايكوس وإف سي نواه وهايدنهايم وأستانا وشامروك روفرز".