ماريجا: لا "خلاف" فني مع جوميس، وهذا المهاجم سيُصبح نجمًا كبيرًا

المهاجم المالي يتحدث عن تجربته التي بدأت هذا الموسم مع الزعيم

أكد موسى ماريجا مجددًا أن رغبته الحياة في بلد إسلامي كان السبب الأهم في قبوله السريع لعرض الهلال السعودي لضمه عقب نهاية عقده مع بورتو بنهاية الموسم الماضي، مشيرًا خلال تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية أنه سعيد جدًا باختياره والتواجد في السعودية.

المهاجم المالي أوضح خلال حديثه أن بعض المواقف الصعبة التي واجهته في أوروبا خاصة المتعلقة بالعنصرية دفعته للتفكير في الانتقال لبلاد إسلامية، كما شدد على أن طموحاته مع الفريق السعودي كبيرة على الصعيدين الجماعي والفردي.

ماذا قال موسى ماريجا عن بافيتمبي جوميس وتواجدهما معًا في الهلال؟

المهاجم صاحب الـ30 عامًا أبدى احترامه الشديد لجوميس، نافيًا وجود أي خلاف فني على أرض الملعب معه أو تداخل في الأدوار، وإن كان قد أشار إلى أن اللعب كمهاجم هو المفضل له وليس الجناح.

وأضاف "ألعب في الأساس مهاجمًا، لكن إذا تم اختياري على الطرف، سواءً في الجهة اليمنى أو اليسرى أحيانًا، فسأستطيع مساعدة الفريق، وليست لدي أي مشكلة في خدمة الفريق ومساعدته في أي مركز".

"بالنسبة لجوميز الجميع يعرف إمكاناته، وما قدمه من أداء كبير سواءً في أوروبا أو هنا، وهو لاعب مميز أحترمه كثيرًا، وأعتقد أنه لا يوجد أي تداخل في المراكز بيني وبينه، وكل ما عملناه حتى هذه اللحظة سويًا يُعد مميزًا، ونطمح لأن يكون ما نقدمه في المستقبل أفضل أيضًا".

ماريجا: هذا المهاجم السعودي سيُصبح نجمًا كبيرًا

المهاجم الذي سبق أن ارتدى قميص الترجي التونسي أكد أن تواجد 7 أجانب في أندية الدوري السعودي لا يضر بالبطولة بل على العكس يرفع من مستواها ويزيد من جودتها الفنية.

وعند سؤاله عن المهاجمين السعوديين في الهلال، أشاد كثيرًا بعبد الله الحمدان متوقعًا أن يُصبح مهاجمًا كبيرًا في المستقبل، بقوله "المهاجمون المحليون يمتلكون إمكانات كبيرة ومستوى عاليًا جدًا، في بداية الموسم كان صالح الشهري معنا بسبب وجود الحمدان مع المنتخب الأولمبي، ويُعد لاعبًا مهمًا وفاعلًا ومهاجمًا مميزًا جدًا ويحب اللعب الجماعي وهذا أمر مهم".

"الحمدان لاعب صغير ومميز جدًا ومع الوقت سيثبت نفسه أكثر ويصبح مهاجمًا كبيرًا جدًا، وأتمنى له التوفيق على مستوى الهلال والمنتخب السعودي،. كذلك يضم الفريق عبد الله رديف الذي يُعد لاعبًا صغيرًا لكنه يملك إمكانات كبيرة جدًا، وعليه أن يواصل العمل، وأتوقع أن تكون له مسيرة مهمة جدًا. الفريق لديه ثلاثة مهاجمين محليين على مستوى عال".

يُشار إلى أن الهلال ضم الحمدان من الشباب في انتقالات يناير الماضي، لكنه حتى الآن لم يستطع فرض نفسه على التشكيل الأساسي للفريق في ظل وجود أسماء مهمة مثل سالم الدوسري وأندريه كاريلو.

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