ماروتا يوضح أسباب اعتراضه على إقامة الديربي يوم الإثنين

المسؤول البارز يواصل الهجوم على رابطة الدوري الإيطالي

أوضح مدير إنتر الرياضي بيبي ماروتا، أسباب تحفظه أو اعتراضه على فكرة إقامة مباراة الديربي ضد يوفنتوس مساء الإثنين، بعد القرار المفاجئ بتأجيلها حتى منتصف مايو القادم.

وكان الجميع في إيطاليا ينتظر إقامة المباراة في موعدها مساء الأحد خلف أبواب مغلقة كما تم الإعلان الرسمي يوم الخميس، لكن بدون سابق إنذار، قررت رابطة الدوري الإيطالي، تأجيل الديربي الكبير أكثر من ستة أسابيع.

وقال ماروتا في أحدث ظهور إعلامي "هناك 3 أسباب لعدم إقامة مباراتنا مع يوفنتوس يوم الإثنين. أولاً لعب المباراة كان غير عملي وفرضية استفزازية تقريبًا".

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وأضاف في حواره مع "روبابليكا" الإيطالية "كنا سنخالف توجيهات حماية الصحة العامة، ولا أعتقد أن خطر كورونا توقف في ظرف 24 ساعة، ثانيًا كان فتح الملعب لعشاق يوفنتوس فقط سيثير المزيد من الجدل".

وتابع "ثالثًا، لأنه سيتعين علينا تأجيل يوفنتوس ضد ميلان في كوبا إيطاليا، وستتدخل الأمور في هذه المرحلة مع مباراتنا ضد نابولي، وهنا تأتي الشكاوي من شبكة (راي)، الذين يدفعون المال مقابل حقوق البث التلفزيوني".

وعن تأجيل مباراة إياب نصف نهائي الكأس قال "لم نتلق أي مقترح رسمي بهذا المعنى، وكنت سأعيده مرة أخرى، لقد اتخذ قرارًا قويًا للغاية، إذ أننا كنا نعرف يوم الخميس أننا سنخوض المباراة خلف أبواب مغلقة".

وأكمل "تكيف الجميع على ذلك بدافع تحمل المسؤولية، لكن ما حدث يوم السبت أدى لتفجير كل شيء، ما تسبب في مشكلة صعبة، لأن اللعب وراء أبواب مغلقة كان الحل الوحيد لانتظام كرة القدم".

وختم حديثه في هذه الجزئية "لا أرى طريقة أخرى في هذه المرحلة، ويبدو أن هذه الأداة لن تُستخدم بعد الآن، لا شرعية لقرار الرابطة دون التشاور معنا أو دون مقابلة أي من المستشارين، وذلك دون إبداء أسباب محددة لخلق حالة من عدم الراحة والتوازن والتفاوت بين أندية معينة".

الجدير بالذكر أن لاتسيو يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، متقدمًا بنقطتين ومباراة أكثر من يوفنتوس، وثماني نقاط ومباراتين أكثر من إنتر صاحب المركز الثالث.