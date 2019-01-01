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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ماروتا يؤكد: جودين يريد إنتر

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Gonzalo Arroyo Moreno
المدير الرياضي الجديد تحدث عن بقاء إيكاردي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد بيبي ماروتا، المدير الرياضي للإنتر، أن المدافع الأوروجويائي دييجو جودين، هو من عرض نفسه على إنتر.

وربطت التقارير إلى اقتراب المدافع البالغ 34 عامًا من ترك أتلتيكو مدريد والانتقال لإنتر الإيطالي في صفقة انتقال حر مطلع الموسم المقبل، مع نهاية تعاقده مع الروخيبلانكوس.

ماروتا تحدث في البداية عن بقاء قائد الفريق، الأرجنتيني ماورو إيكاردي: "لا يوجد شكوك حول بقاء إيكاردي، هو سعيد معنا والعكس صحيح، الأمر الوحيد المتبقي أن يوقع على العقود الجديد".

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وتابع عن صفقة جودين: "عليّ أن أؤكد أن إنتر لديه قوة كبير، هناك لاعبين كُثر يضعون أعينهم علينا ويطرقون بابنا، نحن نعد مرجعًا في عالم كرة القدم".

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وواصل الحديث عن الأمر: "هناك أبطالًا يمثلون أنفسهم، ولا نفكر في تركهم، جودين واحدًا منهم، نحن دائمًا نرحب بلاعبين مثله، وأريد أن أقول أن جودين سيكون متواجدًا معنا في يونيو كصفقة انتقال حر".

وكان جودين قريبًا من صفوف يوفنتوس الصيف الماضي، وكذلك مانشستر يونايتد، لكن فضّل البقاء مع الروخيبلانكوس، ورفض تجديد تعاقده.

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