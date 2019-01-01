ماروتا: قريباً ستتوفر قائمة اللاعبين التي طلبها كونتي في إنتر

مدير القطاع الرياضي في إنتر يؤكد على أن فريقه اقترب من تلبية طلبات المدير الفني

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي لنادي إنتر على أنه ستتوفر قريباً جميع طلبات المدير الفني للفريق، من أجل العمل بالطريقة التي يريدها قريباً.

والتي ماروتا ورئيس النادي والإدارة، مع المدير الفني الإيطالي في إيطاليا صباح اليوم، لمناقشة مستقبل الفريق، واستراتيجية فترة الانتقالات.

وقال ماروتا في تصريحات عقبت الاجتماع: "لقد كان اجتماعاً إيجابياً بشكل كبير، مرة أخرى نتأكد فيها ان الإدارة والمدير الفني لديهما نفس التفكير".

وتابع: "قريباً سيتوفر لكونتي التشكيل التي طلبها، من أجل العمل بالطريقة التي يريدها".

نظرًا لعدم رغبة الأندية الكبرى في التعاقد معهم.. نجوم قد يظلوا في أنديتهم رغم إرادتها👀👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 22, 2019

واشتكي كونتي من قبل كثيراً من قلة نشاط الفريق في سوق الانتقالات، بعد عدم حسم بعض الصفقات التي يريدها مثل لوكاكو ودجيكو، وعدم التخلي عن بعض اللاعبين أمثال إيكاردي ونانيجولان.