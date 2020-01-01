ماروتا: تشيلسي لم يكن مستعداً للتفاوض على جيرو

تشيلسي رفض التفريط في مهاجمه الفرنسي بالرغم من انعدام مشاركاته

كشف بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر أن تشيلسي لم يكن مستعداً للتفاوض حول انتقال لاعبه أوليفييه جرو خلال فترة الانتقالات الماضية.

وارتبط جيرو بالرحيل عن صفوف تشيلسي، والانضمام للنيراتزوري خلال يناير الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية.

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وتعاقد إنتر مع ثلاثة لاعبين في يناير المنصرم، وهم كريستيان إريكسن وفيكتور موسيس بالإضافة لآشلي يونج.

وقال ماروتا في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "نحن راضون عن فترة الانتقالات الأخيرة، كان هدفنا رفع جودة الفريق وتمكنا من ذلك".

وأكمل: "فترة انتقالات يناير تدور حول استغلال الفرص، لكننا جلبنا نوعية لاعبين رائعة لدعم صفوفنا".

وواصل: "فيكتور موسيس، إضافة للمجموعة خاصة أنه عمل مع كونتي من قبل، ويستعد للمشاركة في مباراة الليلة كما أنه سيشارك في العديد من المباريات هذا الموسم".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "كانت لدينا أولويات خلال الفترة الماضية، وهي اللاعبون الذين تعاقدنا معهم، لذلك نحن راضون تماماً عن فترة الانتقالات، كنا نريد هدفاً آخر وهو جيرو ولكن تشيلسي لم يكن مستعداً للتفاوض معنا".

جدير بالذكر أن إنتر يلعب مع أودينيزي، مساء الليلة في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.