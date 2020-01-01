ماروتا: الفوز بالدوري الإيطالي؟ نؤمن بذلك

ماروتا يؤكد رغبة إنتر في الفوز بالسيري آ رغم اتساع الفارق مع يوفنتوس ومنافسة لاتسيو الشرسة

قال جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر إن هدف الفريق في الموسم الحالي يظل كما هو، وأن الفوز بالدوري ما زال ممكنًا.

وكان إنتر قد تعادل مع ليتشي مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي ليبتعد عن يوفنتوس بفارق 4 نقاط كاملة.

وحول ذلك، قال جيوسيبي ماروتا إنه ما زال هناك الكثير من الوقت للحديث عن حسم أحد المنافسين على اللقب للبطولة خلال الموسم الحالي.

وأضاف: "لا تزال هناك 18 مباراة من الممكن أن يحدث فيها الكثير من الأشياء والتقلبات، سنحاول القيام بكل ما لدينا من أجل الفوز بهم جميعًا"

وتابع: "يجب أن نؤمن تمامًا أننا نمتلك القدرة على حصد اللقب حتى تكون لنا فرصة في المنافسة عليه والفوز به في نهاية المطاف، الإيمان يأتي أولًا"

وأردف: "الفرصة موجودة وسنقاتل من أجلها، علينا انتهاز الفرص الموجودة في المباريات المتبقية حتى نصل إلى ما نبتغي، هذه هي العقلية التي نتبعها"

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يذكر أن إنتر كان قد تعادل في مباراتين متتاليتين أمام أتالانتا وليتشي هبطت به من صدارة السيري آ إلى المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس.