ماروتا: استبعد انضمام إيكاردي إلى يوفنتوس

أيام إيكاردي مع انتر أصبحت معدودة

فيسبوك تويتر بلال محمد

استبعد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي، في نادي انتر أن ينتقل ماورو إيكاردي مهاجم الفريق إلى يوفنتوس، بالرغم من اقتراب اللاعب بالرحيل عن الفريق.

وقال ماروتا في مؤتمر صحفي اليوم: "بدأنا محادثتنا مع كونتي بنهاية الموسم الماضي، وسرعان ما انتهت وتم وضع خطة الموسم الجديد ورسمنا طموحنا".

وتابع: "نحن نقوم بعمل رائع في فترة الانتقالات، نعمل على بناء فريق ينافس على البطولات، مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي".

وتطرق ماروتا إلى الحديث عن ناينجولان وإيكاردي ثنائي الفريق، وأنهما لن يكونا في خطة الفريق في الموسم الجديد.

وقال ماروتا حول هذا الأمر: "صفقة إيكاردي إلى يوفنتوس استبعدها، الظروف غير متوافرة إرادة اللاعب تمثل الأولوية وحتى وقتنا هذا لا أرى الصفقة قد تتم".

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وواصل: "لقد قررت الإدارة استبعاد الثنائي، علينا الالتزام بالدفاع عن تراثنا والقرارات يجب أن تتم بشجاعة، واثقون من أن هذا الأمر سيأتي بالخير للنادي. دون المساس باحترام كلا اللاعبين".

وأتم تصريحاته قائلاً حول صفقة إيدين دجيكو: "نحن في لعبة أشبه بالشطرنج، الهدف هو إنهاء الصفقة بقيمة معقولة، اللاعب أعطانا موافقته ولكنها لا تعني الكثير نتحرك ضمن معايير معينة ونحترم النادي الذي ينتمي إليه".