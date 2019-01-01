ماروتا: إنتر كونتي أقوى من يوفنتوس كونتي

الظروف اختلفت وفقاً للمدير الرياضي الذي عاصر الحقبة الأولى ويعاصر الثانية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان اعتقاده أن يوفنتوس كان أضعف من فريق النيراتزوري الحالي حين تولى أنتونيو كونتي قيادته.

وقال ماروتا لسكاي سبورت إيطاليا:"كونتي مدرب قائز، خبرته مع يوفنتوس كانت مع فريق مختلف وفي ظروف مختلفة".

وأضاف:"لقد كان لديه فريقاً أضعف مما لديه الآن في إنتر".

وأوضح:"لا نعرف مستوانا بعد ولسنا معتادين على خصومنا الجدد، هذا هو الفارق الرئيسي بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا".

جاء ذلك على هامش بداية النيراتزوري لدوري الأبطال ضد سلافيا براج التشيكي.

يذكر أن ماروتا كان المدير الرياضي ليوفنتوس وهو نفسه من أوصى بالتعاقد مع كونتي في البيانكونيري، قبل أن يجتمعا مجدداً في إنتر.