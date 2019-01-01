ماروتا: أحترم دورتموند ولا أفتقد إيكاردي

أبرز ما قاله المدير الرياضي لإنتر جيوسيبي ماروتا قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبدى حيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر إعجابه بعقلية نادي بوروسيا دورتموند والتطور الذي وصل إليه الفريق على مدار السنوات الأخيرة محليًا وأوروبيًا.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفًا ثقيلًا على إنتر في ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة، تحدث جيوسيبي ماروتا عن إعجابه واحترامه لبوروسيا دورتموند، كما أكد أن النيراتزوري لم يفتقد إيكاردي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.

وأضاف: "بوروسيا دورتموند فريق كبير وقدم عملًا رائعًا في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة، بالطبع ستكون مواجهتهم قوية خاصة وأن الفريقان يحتاجان لنقاط المباراة.

وتابع: "ماورو إيكاردي كان رائعًا وقدم الكثير لإنتر، وهو الآن يقدم أداء مميزًا مع باريس سان جيرمان، ولكن الفريق لا يفتقد أحدًا ولدينا مجموعة من اللاعبين ترضي المدرب والجميع هنا"

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يذكر أن إنتر لم ينجح في الفوز في المباراتين السابقتين، حيث تعادل أمام سلافيا براها في المباراة الأولى، وخسر في الثانية أمام برشلونة مما صعب وضعيته في المجموعة.