مارك أندريه تير شتيجن يتحدى مانويل نوير على حراسة ألمانيا: أمامه طريق طويل للعودة!

تير شتيجن مصمم على أن يكون الحارس الأول لمنتخب ألمانيا في الفترة المقبلة..

يعتقد مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني أنه الأحق حاليًا بحراسة مرمى منتخب ألمانيا، في ظل إصابة مانويل نوير حارس بايرن ميونخ.

حتى الآن، فإن نوير هو الحارس الأول لمنتخب ألمانيا، ولم يتمكن تير شتيجن من تجاوزه، ورغم الأداء القوي الذي يقدمه مع برشلونة إلا أنه لم يلعب سوى 30 مباراة دولية فقط، وكان دائمًا الرقم 2 في حراسة مرمى ألمانيا في البطولات الكبرى، إلا أن إصابة نوير الخطيرة فتحت الباب أخيرًا أمام حارس "البلوجرانا".

وفي تصريحات نقلها موقع "SPOX" الألماني، أكدت تير شتيجن أن هدفه هو أن يكون الحارس الأول في بطولة يورو 2024.

ومن المقرر أن يتحدث تير شتيجن مع هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا، قبل المباريات الدولية الودية ضد بيرو وبلجيكا في مارس المقبل.

وقال تير شتيجن: "المدرب سيتخذ القرارات التي عليه اتخاذها، أعتقد أيضًا أنه سينفذ أفكاره الجديدة بشكل متسق للغاية، وأنه ستكون هناك بعض التغييرات في الفريق".

وعن وضعية نوير بعد كسر ساقه في حادث تزلج أواخر عام 2022 قال تير شتيجن: "أعتقد أن أمامه طريق طويل للعودة، آمل أن يكون لديه فترة إعادة تأهيل جيدة ويعود أقوى، أتمنى له ذلك شخصيًا، وأيضًا كلاعب كرة قدم وزميل".

واختتم تير شتيجن، الذي كان الحارس الأساسي في بطولة كأس القارات 2017 التي أقيمت في روسيا، والتي حقق فيها منتخب ألمانيا آخر ألقابه: "كنا مستعدين وأردنا أن نعاني معًا وأن نكون نعمل من أجل بعضنا، بالإضافة إلى ذلك، لم يتوقع أحد أي شيء من ذلك الفريق، كان هناك ضغط ضئيل، ربما يمكننا القيام بشيء ما معًا في المستقبل".