مارك أندريه تير شتيجن يتحدى ريال مدريد: الضغط عليهم ونعلم ما علينا فعله!

الألماني يتحدى نجوم ريال مدريد.

أكد مارك أندريه تير شتيجن أن ريال مدريد هو من يعاني من الضغط قبل المواجهة المرتقبة أمام فريقه برشلونة في الدوري الإسباني.

وقال تير شتيجن لموقع ناديه: "بدأنا التحضيرات ونريد أن نركز على المباراة ونعلم بالتحديد الذي علينا فعله، لقد لعبنا أمامهم مؤخرًا في الكأس وكانت مواجهة صعبة".

وأضاف: "نأمل أن نحصل على ثلاث نقاط إضافية ذلك سيكون مذهلًا، الفارق الآن تسع نقاط، ولدينا الفرصة في أيدينا لتوسيع الفارق".

وأكمل: "ذلك يعطينا راحة نوعًا ما أن نصل للمباراة ونحن نعلم أنه عليهم بعض الضغط وسنستخدم ذلك من أجل محاولة الفوز باللقاء".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد في الوقت الحالي.