ماركينيوس يكشف كواليس انتقام نيمار من هالاند

البرازيلي ماركينيوس نجم فريق باريس سان جيرمان يكشف عن كواليس انتقام مواطنه وزميله في الفريق الباريسي من إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

كشف النجم البرازيلي ماركينيوس مدافع فريق باريس سان جيرمان عن تفاصيل الخلاف الذي جمع نجوم فريقه مع لاعبي بوروسيا دورتموند قبل أسابيع.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ليكيب" على لسان ماركينيوس، وأكد خلالها أن نيمار قاد الانتقام بتقليد احتفال إرلينج هالاند.

وكان هالاند قد قام بالاحتفال بطريقة مستفزة في لقاء الذهاب فقلده نيمار في العودة وبعد انتهاء المباراة إلتقط نجوم النادي الباريسي صورة جماعية قلدوا فيها النرويجي الشاب.

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وقال ماركينيوس: "نيمار يجب ذلك النوع من الأشياء، هو ليس مجرد لاعب كرة قدم عادي، فهو لا يخاف أي شيء".

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وأضاف: "هو دائمًا ما يحب أن يرد على هذا النوع من الاستفزازات وطلبت منه الهدوء وترك مثل تلك الأمور لما بعد المباراة بعد الهدف لكنه أخبرني ألا أجعله يتوقف".

وأنهى تصريحاته: "بعد مباراة الذهاب خرجوا في بوروسيا دورتموند وقالوا بعض الأمور بعدما فازوا في المواجهة، كذلك احتفلوا وصرخوا في غرف الملابس".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد كسر عقدة الصعود لدور الـ 8 بعدما نجح في تجاوز بوروسيا دورتموند عقب عودتهم في النتيجة بعدما كان الفريق متأخرًا بهدفين لهدف في لقاء الذهاب.