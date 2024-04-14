ماركينيوس يطالب نجوم باريس بالدفاع عن كرامتهم أمام برشلونة!

قائد باريس سان جيرمان يتحدث قبل مواجهة برشلونة...

ناشد ماركينيوس، لاعب وقائد باريس سان جيرمان، لاعبي فريقه بالدفاع عن كرامة ناديهم أمام برشلونة، في المباراة المرتقبة بدوري أبطال أوروبا.

وسيحل باريس سان جيرمان، ضيفًا ثقيلًا أمام برشلونة، مساء الثلاثاء القادم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف لهدفين.

وعقب مباراة الذهاب هاجمت الصحافة الفرنسية لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الباريسي، وحملته مسؤولية الخسارة بسبب سوء إدارة المباراة، وطالبت الفريق بتحقيق الانتصار في إسبانيا والعبور إلى نصف النهائي.

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ومن جانبها كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن تفاصيل الأجواء داخل غرفة خلع ملابس باريس، قبل اللقاء المنتظر، وحديث ماركينيوس قائد الفريق مع زملائه.

وطلب المدافع البرازيلي من لاعبي باريس، بالدفاع عن كرامة النادي، وذكرهم بالانتصار التاريخي على ملعب كامب نو، في فبراير 2021، بأربعة أهداف مقابل هدف، في الليلة التي سجل فيها مبابي هاتريك.

وانضم لوكاس هيرنانديز، إلى ماركينيوس، لرفع الروح المعنوية لدى الفريق الباريسي، وقال في تصريحات صحفية: "أنا واثق في فريقنا ومدربنا، سنذهب لنحسم التأهل في مباراة الإياب".