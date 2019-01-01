ماركينيوس: الجميع استيقظ حزينًا على ضحايا فلامنجو

نجم باريس سان جيرمان ينعي ضحايا النادي البرازيلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماركينيوس نجم دفاع باريس سان جيرمان حزنه الشديد على ضحايا فلامنجو الذين تُوفوا في الحريق الذي نشب في مركز تدريبات النادي مؤخرًا.

وكان حريق قد نشب في مركز تدريبات النادي البرازيلي راح ضحيته 10 لاعبين من شباب وناشئي الفريق، وهو ما أثار تعاطف العديد من النجوم في كرة القدم آخرهم ماركينيوس.

إذ قال "أعتقد أن عالم كرة القدم بالكامل استيقظ حزينًا جدًا اليوم، لأننا مررنا بنفس لحظات أولئك الشباب قبل وقت مضى، لقد حلمنا أن نُصبح لاعبي كرة قدم ونساعد عائلاتنا".

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"كنا نبحث عن حلم ونفعل ما نحب، كنا نمر بلحظات سعيدة وأخرى حزينة، كنا بعيدين عن عائلاتنا وبيوتنا للبحث عن حلم لا نعرف صراحة إن كان سيتحقق أم لا".

أضاف لاعب منتخب السامبا "هي تراجيديا تعجلنا نفكر مليًا ونشعر بقيمة كل ما نمتلك وما نحن فيه. عائلاتنا ورفاقنا ونحن علينا أن نستمتع بكل لحظة في حياتنا لأننا لا نعلم ما الذي سيحدث غدًا. إذًا هو يوم حزين جدًا وصعب للغاية لأنه كان لديهم نفس نمط الحياة التي لدينا، ومن ثم نفكر بالعائلات وخسارتهم، وأحلامهم التي دمرت".

أتم "إنه حزن هائل ونحن نرسل كل دعمنا للعائلات وأولئك الذين خسروا أشخاص مهمين. عالم كرة القدم حزين، نحن جميعًا هكذا".