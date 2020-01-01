ماركيزيو: يوفنتوس مختلف عن بقية فرق الدوري الإيطالي

يوفنتوس سيضرب موعداً مع إنتر مساء الأحد في ديربي إيطاليا

يعتقد كلاوديو ماركيزيو، لاعب يوفنتوس السابق أن البيانكونيري مختلفاً عن بقية فرق الدوري الإيطالي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة، إنتر مساء الأحد القادم في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

وقال ماركيزيو في تصريحات صحفية: "أحد اهم الأهداف التي سجلتها في الدوري الإيطالي، كانت في ديربي إيطاليا أمام إنتر عندما جوزيه مورينيو مدربهم في موسم 2009/10، الفوز في مباراة مع الهدف كان إحساساً رائعاً".

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وعن يوفنتوس في الوقت الحالي، قال صاحب الـ 34 عاماً: "يوفنتوس فريق قوي ويعلم نقاط قوته، ويعرف كيف يفوز في مباريات معينة بالنسبة لي أعتقد أنهم سيحققون اللقب مرة أخرى هذا الموسم".

وتابع: "يوفنتوس فريق مختلف عن الآخرين، الجميع يلاحظ الشغف لدى هذا النادي العظيم، شعار الفوز الشيء الوحيد الذي يهم، جزء داخلي من كل لاعب في الفريق".

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وعن إنتر تحت قياده مدربه السابق أنطونيو كونتي قال ماركيزيو: "ليس صحيحاً أن إنتر يعتمد فقط على الهجمات المرتدة، كونتي مدرب يعمل على تنمية الجانب العقلي للاعب مع الجانب الفني".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، وبفارق ست نقاط عن إنتر صاحب المركز الثالث الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا.