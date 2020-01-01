ماركيزيو: عودة بوجبا إلى مانشستر يونايتد خطأ كبير

إذا ما أراد التطور فكان ينبغي أن يذهب إلى إسبانيا..

ادّعى كلاوديو ماركيزيو، لاعب يوفنتوس السابق، أنه قد نصح بول بوجبا بألا ينتقل إلى مانشستر يونايتد وحال أراد مغادرة البيانكونيري فليتوجه إلى إسبانيا من أجل أن يتطور.

ويعيش بوجبا حاليًا فترة عصيبة في مانشستر تتبلور في معاداة وكيله مينو رايولا لأولي جونار سولشاير وإدارة الشياطين الحمر ونعته لموكله بأنه ليس عبدًا لديهم.

ينبغي أن يعود بوجبا للملاعب بعد طول غياب للإصابة مع انقضاء خطر فيروس كورونا وعودة كرة القدم الإنجليزية في موعد لن يكون قبل 30 أبريل المقبل بعد قرار الاتحاد الأخير باستمرار التوقف حتى تهدأ الأمور.

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اسم الدولي الفرنسي ارتبط كثيرًا بريال مدريد وكذلك يوفنتوس للانتقال إلى أحدهما في الصيف المقبل، وبالنسبة لماركيزيو فعودة زميله السابق ستكون رائعة، حيث قال "سأكون سعيدًا جدًا.".

كما أضاف "أخبرته أنه كان مخطئًا عندما ذهب إلى مانشستر يونايتد وأنه إذا كان يريد حقًا المغادرة فكان ينبغي عليه أن يذهب إلى إسبانيا.".

"ستكون عودته إيجابية للغاية ليوفنتوس إن حدثت، سيولد بول من جديد في البيئة التي يحبها وتعجبه أكثر وسيعطي اليوفي الكثير لأنهم بحاجة إلى شخص مثله في منتصف الملعب، إنه محترف عظيم."

وأتم "في الآونة الأخيرة لم يظهر لاعبو خط وسط رائعون، يمتلك يوفنتوس عناصر مميزة في الهجوم والدفاع وكذلك في المنتصف، لكنهم عانوا هذا الموسم بسبب الإصابات واضطر بيانيتش لحمل المكان على كتفيه، أحب بنتانكور أيضًا.".

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا قد حاول مغادرة الأولد ترافورد في الصيف الماضي غير أن إدارة المانيو وقفت حائلًا أمام إتمام انتقاله إلى ريال مدريد، ويتبقى في عقده عامين مع وجود بند للتجديد لعام آخر.