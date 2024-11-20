المدافع المخضرم يرشح مورينيو لقيادة إيطاليا

أكد المدافع الإيطالي المخضرم ماركو ماتيراتزي، لاعب إنتر، أن النيراتزوري قادر على حصد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، متمنيًا أن يستمر رفيقه السابق سيموني إنزاجي على رأس القيادة الفنية للفريق.

وقال ماتيراتزي خلال مقابلة مع شبكة " FC Inter News": "يمكن لإنتر الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025، لأنهم أظهروا أن لديهم عقلية الفوز في المباريات القارية. لقد خسروا النهائي قبل عامين، لكن الآن الأجواء في الملعب جيدة حقًا، قد يكون الشكل الجديد فرصة لهم لتغيير كل شيء".

وأضاف: "أكبر منافس لإنتر في دوري أبطال أوروبا هو مانشستر سيتي، وهذا الموسم لديهم إصابات كثيرة ويمكن أين يؤثر ذلك عليهم، لكن هؤلاء اللاعبين يستريحون من ضغط المباريات الحالية أيضًا، وعندما يعودون قد يساعدهم ذلك".

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وتابع النجم المتوج من الإنتر بالثلاثية التاريخية في 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو: "أرى أن الأفضل لمورينيو هو الانتقال إلى إدارة المنتخبات بعد مغامرته في فنربخشة، في يوم من الأيام قد يصبح مدربًا لإيطاليا.. لكنني أعتقد أنه سيكون مدربًا للبرتغال أولًا".

ودعم ماتيراتزي، المدرب الحالي للإنتر سيموني إنزاجي، مشيرًا إلى أنه قادر على أن يكرر تجربة السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، في إنتر، قائلًا: "أود أن أرى سيموني على مقاعد البدلاء في إنتر لسنوات عديدة قادمة".

وواصل: "لقد أمضى إنزاجي 4 سنوات في إنتر، بعد أن أمضى 5 سنوات في لاتسيو، وهو يحظى باحترام كبير، كما أن لديه مجموعة رائعة من اللاعبين للعمل معهم".

وختم: "إذا رحل سيموني، فسوف يتعين على إنتر التفكير في جوارديولا، وربما يتبادلان الوظائف. في كرة القدم، لا أحد يعرف ما سيحدث، لقد فاز بيب في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، لذا ربما تكون الوجهة التالية له هي فرنسا أو إيطاليا. وإذا جاء إلى إيطاليا، فقد يكون مع إنتر".