ماركو سيلفا يكشف عن آخر مستجدات إصابة جوميش المروعة

ويكشف عن رأيه في نتيجة قمة توتنهام

كشف مدرب إيفرتون ماركو سيلفا عن آخر مستجدات الإصابة المروعة التي تعرض لها متوسط ميدان أندريه جوميش في مواجهة توتنهام، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسبب مهاجم السبيرس هيونج مين سون في إصابة الدولي البرتغالي بخلع في الكاحل، في واحدة من أسوأ لحظات الدوري الأكثر تنافسية في العالم، على إثرها طُرد اللاعب الكوري الجنوبي.

وعندما سُئل المدرب عن حالة مواطنه بعد خروجه من الملعب على محفة في المشهد القاسي، قال "لقد ذهب إلى المستشفى، وفريقنا الطبي يتولى كل شيء، ومن المنتظر أن يكون لدينا معلومات قريبًا، فقط ننتظر حتى يكون الأمر أكثر وضوحًا".

وأضاف "كانت لحظة سيئة بالنسبة لنا كمجموعة وكفريق واحد، إنها أكثر من مجرد لعبة كرة قدم، هذا هو الشيء الأكثر أهمية في الوقت الراهن، أننا كمجموعة نحافظ على عملنا الجماعي".

وعن المباراة قال "أظهرنا روح الفريق بشكل رائع، والأمور تعقدت بعد إيقاف المباراة، لكنها كانت المباراة الأكثر عدلاً التي خرجنا بها بنتيجة مستحقة، وكانت ردة فعل لاعبينا جيدة للمضي قدمًا وأظهرنا تلك الروح لنعود ونسجل ونواصل الضغط لتسجيل الهدف الثاني".

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وختم بالحديث عن تقنية VAR "ليس لدي شكوك، لكني لا أعرف لماذا في كل مباراة تتوقف المباراة دقيقتين أو أكثر لاتخاذ القرار، ربما لصعوبة اتخاذ القرار، عمومًا علينا أن نركز على أنفسنا وترك VAR للحكم".